現地2月22日、シャティン競馬場で行われたクイーンズシルバージュビリーカップ（G1・芝1400m）は、ザック・パートン騎乗のカーインライジング（セ5・D.ヘイズ）が圧巻の走りで快勝。香港競馬史上最多となる18連勝を達成した。道中は2番手を追走すると、直線で楽な手応えのまま抜け出し、ヘリオスエクスプレスに3馬身半差をつける完勝。勝ち時計1分19秒36（良）はコースレコードとなった。【レース動画】カーインライジング18連