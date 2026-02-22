東京スカイツリーで「地上30メートルくらいのところで、エレベーターが止まって閉じ込められている」と110番通報がありました。【映像】エレベーターが停止したスカイツリー午後8時20分ごろ、東京スカイツリーのエレベーターに乗っている客から「地上30メートルくらいのところで、エレベーターが止まって閉じ込められている」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、エレベーター内には、15人から20人が乗ってい