シングルマザーとして奮闘する今泉佑唯が、かつて自ら役所へ離婚届を取りに行った際の切実な状況と、当時の複雑な心境を明かした。【映像】離婚時を振り返る今泉佑唯2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみに加え、ゲストに伊藤千晃と今泉佑唯が登場し、視聴者から寄せられた「離婚に踏み切れない」という悩みに回答する中で、今泉が自身の過去を激白した。「離婚を考えているが専業主