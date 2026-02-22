お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める22日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し「ずっと天気の話をしてる」番組について語る場面があった。「もう春ということでいいんですかね?もう冬は来ないんですかね。もう一回ぐらいは来るんでしょうか、三寒四温と言いますしね」と天気の話題を振った有吉。アシスタントから「どうなんでしょうね」と返されると、有吉は「週