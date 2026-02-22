◇オープン戦ヤクルト1―12阪神（2026年2月22日沖縄・浦添）ヤクルトは投手陣が20安打を浴びて12失点。4失策の守備も乱れて大敗を喫し、池山監督は「ホームゲームは守りから試合に入る。きっちり守っていかないといけない」と話した。4回にはドラフト4位・増居翔太（25＝トヨタ自動車）が2番手でオープン戦初登板。2回を投げて6安打4失点の結果に「甘い球やこちらの投げミスを見逃してくれない。通用するレベルではな