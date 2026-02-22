ミラノ・コルティナ冬季五輪の日本の全メダリスト（共同）【ミラノ共同】第25回冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は22日夜（日本時間23日未明）に世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、17日間の祭典が閉幕する。日本選手団は21日までに金5、銀7、銅12の計24個のメダルを獲得。冬季最多だった前回北京大会の18個を大幅に上回り、存在感を示した。気候変動やコスト増大の課題を抱え