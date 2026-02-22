東京・墨田区にある東京スカイツリーのエレベーターが緊急停止し、乗っていた20人ほどが閉じこめられています。墨田区の東京スカイツリーで午後8時半ごろ、「下りエレベーターが急降下し、15人から20人が閉じこめられている」とエレベーターの中にいる人から通報がありました。東京消防庁によりますと、エレベーターは30メートル地点で停止していて、現在も閉じこめられている人たちに接触できていないということです。東京消防庁