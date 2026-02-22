乃木坂46が20日と21日の2日間、東京・有明アリーナでカップリング曲を中心に編成されたライブ『乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025』を開催。普段のライブとはひと味違った、レアな曲だらけのパフォーマンスでファンを盛り上げました。このライブは29thシングル『Actually...』から、40thシングル『ビリヤニ』までの、過去4年間に発表されたシングルカップリング曲のみで構成され、3期生から6期生が一堂に会する公演としては2