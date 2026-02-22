現役時代に高収入だった人は、その分受け取れる年金額も多くなるため、「老後は年金で何とかなる」と考えてしまうことがあります。とはいえ、現役時代と老後では生活の前提が大きく異なります。年金を過信して現役時代と同じ生活を続けていると、家計が苦しくなる可能性もあります。年金が多くもらえるからこそ、物価上昇も考慮しながら慎重に使い方を考える必要があるのです。 年金生活と現役時代の生活は違う「年金があるから大