年金で生活している人は「確定申告不要制度」により、一定の要件を満たすことで面倒な確定申告を省くことができます。そこで疑問となるのが、“自分年金”として準備した「iDeCo（個人型確定拠出年金）」を受け取った場合の計算です。今回は、「国の年金とは別物だけど、これも400万円の枠に入れて計算するの？」という疑問にお答えします。Q：iDeCoの年金は、確定申告不要制度の「年金400万円枠」に含めていい？「iDeCoの年金受取