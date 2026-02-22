韓国外交部（韓国外務省）は現地時間22日、日本の島根県が「竹島の日」の記念式典を実施したことに対して強い抗議を表明するとともに、日本に対して同式典を直ちに廃止するよう強く要求しました。 韓国外交部は同日、報道官声明を通じて、「独島（日本名：竹島）は歴史上、地理上および国際法上、明確に韓国固有の領土であり、日本政府は『独島』に対する不当かつ理屈に合わない主張を即刻中止すべきだ」と表明しました。また、