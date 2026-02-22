iPhoneの充電が以前よりも早く消費されるようになってくると、バッテリーの交換を検討する人も多いはず。その際、Apple以外の修理業者を利用しても問題ないのでしょうか。修理業者に依頼する場合のメリット・デメリットを本記事で解説していきます。【画像】iPhoneバッテリーの寿命サイン5選​​​​Apple以外の修理業者でバッテリー交換をする「メリット」2選​■Appleより費用を抑えられるケースが多い