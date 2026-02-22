学情は2026年2月17日、20代後半〜30代の転職希望者を対象とした「管理職に対しての意識調査」の結果を発表した。管理職への昇進を希望する理由...「年収を最大化したい」73.8％今回の調査は2025年12月29日〜2026年1月18日にインターネットで行われ、対象者は20代後半〜30代の転職希望者（30代向け転職サイト「Ｒｅ就活30」のサイト来訪者）有効回答数は303人。調査では、今後管理職に昇進したいかを聞くと、「強く思う」が13.5％、