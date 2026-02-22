ゲーム『ウマ娘』は24日でリリース5周年を迎える。「ウマ娘プリティーダービー」ぱかライブTVVol.62が22日に公式YouTube「ぱかチューブっ！」で放送され、21年にBCディスタフを制したマルシュロレーヌがウマ娘となり、ビジュアルが発表された。マルシュロレーヌは矢作芳人厩舎の管理馬で22戦9勝。今回、ゲーム内で実装されるデルマー競馬場で行われた21年BCディスタフを制した。既にウマ娘となっている同年のBCフィリーズ