巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が22日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。思わぬ壁にぶち当たっていることを告白した。1月25日の放送回で「最近の僕の話なんですけど。ちょっと『デュオリンゴ』を始めてまして」と語学アプリを使って英語とスペイン語の勉強を始めたと報告していた