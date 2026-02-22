女優・本田望結（２１）が２２日、ＳＮＳでキュートなＣＡ風姿を披露した。「ＣＡさんになりました（？）」と白シャツに濃紺のジャケット＆タイトなスカート、スカーフを巻いた姿をアップ。これにフォロワーから「何という可愛さ♥リアル女神様！！」「一瞬ＣＡさんのコスプレかと思った」「めちゃくちゃ可愛い♥」「かわよすぎ」「かわいすぎる」「やばっ可愛い！！」「めっちゃ綺麗♥めっちゃ可愛い♥」