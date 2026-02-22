22日に投開票が行われた南関町長選挙で、無所属・現職の佐藤安彦氏（64）が、無所属・新人で元町議の西田恵介氏（55）との一騎打ちを制し、4回目の当選を果たしました。投票率は69.58％で、前回2014年を7.21ポイント下回り、過去最低となりました。【開票終了】佐藤 安彦（無所属・現職）2,971票西田 恵介（無所属・新人）1,953票【投票率】69.58％（前回2014年2月：76.79％）