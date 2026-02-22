ゲーム『ウマ娘』は24日でリリース5周年を迎える。「ウマ娘プリティーダービー」ぱかライブTVVol.62が22日に公式YouTube「ぱかチューブっ！」で放送され、2008年のBCクラシックに挑戦したカジノドライヴがウマ娘となり、ビジュアルが発表された。カジノドライヴは11戦4勝。藤沢和雄厩舎の所属。新馬勝ち後にアメリカに遠征し、G2ピーターパンSを制し、サンタアニタパーク競馬場で行われたBCクラシックに挑戦して12着だった