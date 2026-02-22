未完の大器が注目の一戦で、名刺代わりの一発を放った。ソフトバンクの笹川吉康外野手（２３）が２２日、野球日本代表「侍ジャパン」との壮行試合（宮崎）に「９番・中堅」で出場。２回二死から左腕・曽谷龍平投手（２５＝オリックス）の甘く入ってきた変化球を捉えて、右翼ポール際中段に叩き込んだ。ＮＰＢのトップが集う侍ジャパンとの一戦。「すごい興奮して試合に臨めた」と振り返ったように、モチベーションの高さが好結