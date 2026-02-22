巨人・阿部慎之助監督（４６）が２２日のオープン戦・中日戦（北谷）で３―０と、相手を零封した試合内容を評価し「みんな良いところが出たんでね、そこは良かったです」とうなずいた。この日は５投手が相手打線をわずか３安打に封じる一方、打線は計１０安打、３盗塁と足も絡めて得点を重ねた。２回１死一、三塁では、佐々木の内野ゴロの間に三走・岸田が先制のホーム。さらに二死二塁から、荒巻が中前適時打を放ち追加点を挙