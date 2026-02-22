【モデルプレス＝2026/02/22】NMB48の坂下真心が2月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日参加した「大阪マラソン2026」にて、救急搬送されていたことを明かした。【写真】フルマラソン完走の20歳NMBメンバー、美脚スラリのユニフォーム姿◆NMB48坂下真心、救急搬送されていた坂下は「沿道やコースでの応援ありがとうございました 全部に応えることができず心残りですがとても力になりました」とファンへ感謝。続けて「ラスト1キ