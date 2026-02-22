◇オープン戦広島7―1日本ハム（2026年2月22日沖縄・名護）広島の新助っ人ターノックがオープン戦初登板。先発して2回を1安打2奪三振で無失点に抑える好投を披露した。初回は2死から四球などで一、二塁にピンチを背負ったが、万波をスライダーで遊ゴロ。2回は清水、有薗を連続三振に仕留めるなど3者凡退だった。身長1メートル93の長身右腕は「抜けた球もあったが、全体的に見たら良かったと思う」。オープン戦ながら、