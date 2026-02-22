ばんえい競馬の「第47回チャンピオンカップ」（BG2、200メートル、7頭立て）が22日、帯広競馬11Rで行われ、1番人気のメムロボブサップ（牡10＝坂本東、父ナリタボブサップ）が1着。デビューからの通算収得賞金額が1億1801万7500円となり、キンタローが記録した1億1672万5000円を更新するばんえい競馬歴代通算収得賞金の最高額となった。また重賞勝利数は26勝となり、オレノココロの25勝をするばんえい競馬重賞最多勝利数を記録