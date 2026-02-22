[2.22 Balcom BMW CUP 広島県高校選抜U-17 0-3 U-17日本代表 広島一球]U-17日本代表が5連覇!「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」は22日、第2節を行い、U-17日本代表は広島県高校選抜U-17と対戦。左WBエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)の先制点と交代出場FW立野京弥(昌平高)の2得点によって3-0で勝利した。U-17代表は唯一の2連勝で、2分の2位・広島ユースと勝ち点4差。1試合を残して優勝を決めてい