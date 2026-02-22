ボルシアMGのオイゲン・ポランスキ監督は22日に行うフライブルク戦に向けた記者会見で、前節失点に繋がるミスをしたDF高井幸大への期待を口にした。『ビルト』が伝えている。高井はフランクフルトと対戦した前節、強烈なシュートや敵陣ペナルティエリア内でのルーレットを披露してゴールを脅かすプレーを見せた。しかし2点ビハインドの後半30分に相手GKのロングフィードを後逸。FWアンスガー・クナウフに決定的な追加点を許し