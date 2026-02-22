[2.22 J2・J3百年構想EAST-A第3節 横浜FC 5-1 栃木C ニッパツ]有名インフルエンサーとしての顔も持ちあわせるレフティが、さすがのクオリティーで昨季J1クラブに食らいついた。栃木シティFW田中パウロ淳一は前半15分、右サイドでDF細井響との競り合いを制し、セカンドボールを拾うと、相手のプレスを受けにくい絶妙なコース取りでドリブル突破。最後は自慢の左足スルーパスで決定機を導くと、FW鈴木武蔵のシュートは右ポストに