『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』より▶【マンガ】『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』を最初から読む子どもが大きくなるほど、「子どもの恋愛に親としてどこまで関わるべき？」という迷いは増えていきますよね。『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』の著者・蟹乃まよさんは、作品づくりを通して“親子の関係の中間地点”について深く考えるようになったと話します。「干渉しすぎても、放っておきすぎても気づ