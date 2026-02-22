上関町議会議員選挙の投開票が22日行われ10人の新しい議員が決まりました。使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画が浮上して初めての町議選で、前回は無投票だったことから8年ぶりの選挙戦となりました。 任期満了に伴う上関町議会議員選挙には定数10に対し12人が立候補し5日間の選挙戦を繰り広げました。投票は22日行われ、開票作業の結果、現職９人、新人１人が当選しました。投票率は78・86％で、選挙戦となった8年前を1・