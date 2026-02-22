大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第6節と第9節の未消化分の試合2カードが21日（土）と22日（日）に行われた。 前節を終えて12勝14敗で5位の広島サンダーズは、7勝19敗で9位のヴォレアス北海道とアウェーで対戦した。GAME1ではメルト・タンメアルが25本中21本を決めて決定率84％という脅威の数字を残したヴォレアスがストレートで勝利。GAME2でもヴォレアスの勢いは止まらず、タンメア