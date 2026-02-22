女子50キロクラシカルで力走する土屋正恵。23位だった＝テーゼロ（共同）22日のスキー距離女子50キロクラシカルで、土屋正恵（弘果）は2時間34分23秒9で23位だった。アンデション（スウェーデン）が2時間16分28秒2で優勝。前回大会までの30キロから、男子と同距離となって実施された。（共同）