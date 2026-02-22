◇オープン戦広島7―1日本ハム（2026年2月22日沖縄・名護）広島・辰見鴻之介が自身も驚く一発を放った。5―1の7回2死二塁で、日本ハム・杉浦の直球を捉えた打球は左翼ポール際へ。これが2ランとなり、打った辰見も「実戦で（本塁打を）打つのは初めて。うれしかったし、びっくり。（普段）ゆっくり走ることはないので、違和感しかなかった」と振り返った。西南学院大から22年育成ドラフト1位で楽天に入団。25年にはイ