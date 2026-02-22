高校入学初日の経験から不登校となり、絶望の中にいた一人の少女を救ったのは、自由奔放な「ギャル」たちの存在だった。【映像】不登校経験からギャルビジネスを思いついた女社長2026年2月22日放送の『ななにー地下ABEMA』に出演した、C.G.Oドットコム総長（社長）のバブリーが明かした起業の原体験に、スタジオのななにーメンバーや視聴者から感動の声が上がっている。彼女が手掛けるのは、大企業の会議にギャルを送り込み、