６回横浜ＤｅＮＡ１死。小田が右前打を放つ＝宜野湾（立石祐志写す）２軍から参加した小田が実戦で３試合連続安打を放った。六回に楽天の新外国人右腕、ウレーニャが投じた初球の１５０キロを引っ張って右前へ。「ボールは見えているし、振れている。良い状態をキープできている」とうなずいた。昨秋に負った左太もも裏の肉離れを考慮され、キャンプはスタートから２軍で過ごしている。当初は守備や走塁が制限され、じっくり