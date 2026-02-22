◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキークロスカントリー 女子50kmクラシカル(大会17日目/現地22日)スキークロスカントリー女子50kmクラシカルが22日に行われ、日本勢で唯一の出場となった土屋正恵選手は2時間34分23秒9の23位で戦いを終えました。フィニッシュ後選手が続々と倒れる過酷な競技で、懸命に雪山を走る土屋選手は、キツそうな表情をみせながらもフィニッシュ。レース後は、「想像通りの過酷さで本当に、昨日