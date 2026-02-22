ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。今季限りで現役を引退する坂本花織（シスメックス）は、フィナーレで恒例のセルフィーを撮影。その際に“センター”にいた人物の振る舞いが称賛を呼んでいる。左手でピースをしながら笑顔で写る坂本。その後方には、エキシビションに登場したスケーターたちがしっかりとフレームに収まり、全員が良い表情