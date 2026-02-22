仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で蜂須賀正勝を演じる高橋努のオフィシャルコメントが到着。「視聴者の皆さんには、蜂須賀については『野蛮な人がいるな』くらいの印象でもいいので、まずは覚えていただけたら光栄です。僕は、豊臣兄弟の2人を全面的に信頼しているので、彼らをしっかり支えつつ、ときにはスパイス的な役割も果たせたらうれしい」と話している。【写真】『豊臣兄弟！』第6