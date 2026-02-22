ばんえい競馬の第４７回チャンピオンＣが２月２２日に帯広競馬場で行われ、単勝１・２倍の１番人気に推されたメムロボブサップ（牡１０歳）がコマサンエースに４秒３差をつけて優勝。騎乗した阿部武臣騎手、坂本東一調教師とともに昨年に続く連覇を果たした。同馬は今回で重賞２６勝目。オレノココロと並んでいた重賞最多勝利記録を更新し、通算収得賞金額もキンタローを上回る歴代最高額となる１億１８０１万７５００円となっ