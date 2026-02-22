３月のＷＢＣで大会連覇を目指す侍ジャパンは２３日に「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク−日本（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）に臨む。２２日の同戦で快勝した侍ジャパンは、２３日の予告先発を篠原響投手と発表された。篠原は２２日に侍ジャパンサポートメンバーに選出されたばかりの西武の１９歳右腕。侍のチーム事情もあるとはいえ、ＷＢＣ日本代表選手ではない予想外な予告先発に、ネット上では