CHAQLA.が今夏、新作フルアルバムのリリースとワンマンライヴ＜超音波＞を開催することを発表した。発表が行なわれたのは、本日22日に行なわれた＜CHAQLA.第3周年ONEMAN【3rdEYE ANNIVERSARY】＞東開眼公演にて。ニューアルバム詳細に関しては後日発表となる。ワンマンライヴ＜超音波＞は8月2日(日)東京・キネマ倶楽部にて開催される。2024年8月に同会場で開催した＜もやい＞公演はCHAQLA.の世界観がふんだんに詰め込まれたライヴ