第１００回中山記念・Ｇ２は３月１日、中山競馬場の芝１８００メートルで行われる。ここまで重賞４勝の実績を誇るレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が中心。２走前の毎日王冠は好位からきっちりと抜け出す快勝で約１年ぶりの復活星を手にした。前走のマイルチャンピオンシップは手応え良く運んでいたものの、最後は伸び負けた格好なだけに距離が短かった印象を受けた。得意の１８００メー