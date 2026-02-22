＜陸上：大阪マラソン＞◇22日◇大阪府庁前−大阪城公園前（42・195キロ）NMB48板垣心和（20）、中川朋香（20）が22日、大阪市内で行われた「大阪マラソン2026」を完走した。5時間13分34秒で走った板垣は「フルマラソン初挑戦ということで、緊張やドキドキもありましたが、応援してくださったみなさんやボランティアのみなさん、一緒にゴールを目指すランナーのみなさん、伴走してくださったかどちゃんさん、マラソンにチャレンジ