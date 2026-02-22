All About ニュース編集部は1月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『建国顔』だと思う40代男性俳優」ランキングを紹介。建国顔は、骨格がはっきりし、意志の強さを感じる整った顔立ちを指します。【9位までのランキング結果を見る】2位：桐谷健太／49票2位にランクインしたのは、桐谷健太さんでした。1980年生まれの桐谷さんは、20