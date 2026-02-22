総務省統計局の「統計からみた我が国の高齢者−「敬老の日」にちなんで−」という統計トピックスでは、「高齢者の就業状況」を確認できます。2023年時点での65歳以上の高齢就業者数は914万人で、過去最多となっています。元気な高齢者が増えたことや、老後資金が枯渇する「長生きリスク」に備えるためなど、働く理由はさまざまです。しかし、ただ老後が不安だからという理由で働き続けていると、そのうち「働くだけの人生なの？」