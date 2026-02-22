NMB48の板垣心和（20）、中川朋香（20）は22日、「大阪マラソン2026」のフルマラソンに挑戦。板垣は5時間13分34秒、中川は5時間14分24秒で完走した。（いずれもネットタイム）板垣はフルマラソン初挑戦。「緊張やドキドキもありましたが、応援してくださったみなさんや、ボランティアのみなさん、一緒にゴールを目指すランナーのみなさん、伴走してくださったかどちゃんさん、マラソンにチャレンジしたNMB48のメンバーのおかげ