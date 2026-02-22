「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎、侍ジャパン１３−３ソフトバンク」（２２日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンが今年初の対外試合で大勝。４番に入った阪神の佐藤輝明内野手がいきなり３安打５打点の活躍を見せた中、背中で踊ったのは「ＳＡＴＯ」の文字。侍ジャパンでも、阪神と同じ背ネームで戦っている。例えば今回の侍ジャパンのメンバーを見ると、日本ハムの伊藤大海の背ネームは「ＩＴＯＨ」