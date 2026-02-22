2月6日から開幕しているミラノ・コルティナ冬季オリンピック。史上初めて複数の都市で開催されており、その熱気は世界中に広がっている。目覚ましい活躍を見せる日本代表選手たちの素顔と秘話を追ってみた!【写真】決意の大技で大逆転！天を見上げた村瀬選手「夢を見ているんじゃないかというくらい、ものすごくうれしい」3位で迎えた勝負の3回目の演技で大技を決めると、自然と涙がこぼれていた。スノーボード女子ビッグエアで