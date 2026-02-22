オープン戦巨人3―0中日（2026年2月22日沖縄・北谷）巨人期待の2年目・石塚裕惺がオープン戦初安打を含む2安打をマークした。「6番・三塁」で出場し、2回1死二塁で左前打。中日・金丸の直球にバットを折られながら安打とし、2点の先制につなげた。9回無死一塁では藤嶋のカーブを再び左前打。2年目の飛躍が期待される19歳は「結果が出て良かった」と安堵（あんど）の表情で振り返った。