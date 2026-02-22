◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026ソフトバンク3―13侍ジャパン（2026年2月22日サンマリン宮崎）ソフトバンクは大敗を喫した中で、「9番・中堅」で出場した笹川吉康が意地を見せた。2回2死の第1打席で、曽谷の投じた高めのフォークを右翼ポール際に運ぶ豪快な一発。さらに6回2死では宮城から右前打。パワー満点の左打者は「日本を代表する左ピッチャーから打てたのは良かった」と控えめに頬を緩めた。左腕相手の打