原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分地選定を巡り、第１段階の「文献調査」が行われた北海道神恵内（かもえない）村の村長選が２２日投開票され、次の「概要調査」への移行に前向きな現職の高橋昌幸氏（７５）（無所属）が、移行反対などを訴えた新人２人を破り、７選を果たした。投票率は８７・８５％（前回８９・２４％）。高橋氏は住民の意向を確認した上で移行を決断する考えだが、知事の同意