声優の小野大輔が２２日、都内で映画「ヤマトよ永遠にＲＥＢＥＬ３１９９第五章白熱の銀河大戦」（２０日公開、福井晴敏総監督）上映記念舞台あいさつに出席した。全７章続くシリーズの最新作。古代進役を演じる小野は「今日来てくださった皆さんのために、第五章公開ということで祝砲をあげたいと思います。『発射〜〜！！』」と役さながらの力強い一言で公開を祝った。待ちに待った映画公開に「ものすごく熱い展開が